Kampen om det globale mikrochip-marked eskalerer.

Den kinesiske regering har således oprettet en gigantisk investeringsfond, der skal understøtte landets udvikling af chip-industrien. Således har den såkaldte National Integrated Circuit Industry

Investment Fund samlet hele 47,5 mia. dollar sammen til investeringer i mikrochipsektoren, skriver Bloomberg.

Det svarer til 326 mia. kr.

Nyheden får den største kinesiske chip-aktie Semiconductor Manufacturing International Corporation til at stige med op mod 8 pct. på børsen i Hong Kong, mens det mindre selskab Hua Hong Semiconductor bliver sendt op med hele 11,7 pct.

Bag fonden står den kinesiske regering og en række kinesiske banker. Den er det seneste skud på kapløbet mellem Kina og vesten i at udvikle de bedste og vigtige mikrochip, som bruges i alt fra computere til brødristere og biler.

Den amerikanske stat og EU har ligeledes investeret massivt i udbygningen af kapacitet indenfor mikrochip. Den amerikanske præsident Joe Biden står blandt andet i spidsen for den såkaldte Chips and Science Act, hvor der indebærer lån og garantier for 75 mia. dollar til mikrochipselskaber.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

