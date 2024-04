Efter mere end 20 år slutter Steen Jakobsens daglige gang i Saxo Banks hovedsæde i Hellerup.

Investeringsplatformens cheføkonom har nemlig valgt at fratræde sin stilling, skriver Saxo Bank i en pressemeddelelse.

Fra Saxo Bank-stifter Kim Fournais lyder det, at Steen Jakobsen har været fundamental i at gøre Saxo Bank kendt blandt investorer i hele verden.

Desuden fremhæver Kim Fournais, at Steen Jakobsen er hovedet bag Saxo Banks Outrageous Predictions – eller på dansk Saxo Banks vilde spådomme.

»Jeg vil gerne udtrykke min dybeste taknemmelighed for Steens bidrag gennem mere end to årtier. Han har været en stor del af den rejse, der har set Saxo vokse fra en mindre aktør til en global leder inden for vores branche med mere end 1,2 millioner kunder og 750 milliarder kroner i kundeaktiver.«

Fra Steen Jakobsen selv lyder det:

»Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med så mange dygtige mennesker gennem årene. Vores mål i strategiteamet har været at udfordre investorernes verdensanskuelser og bidrage med nye nuancer og perspektiver på verdensøkonomien,« udtaler den afgående cheføkonom i meddelelsen.

Hvad Steen Jakobsen nu skal lave, melder meddelelsen ikke noget om, men på Steen Jakobsens Linkedin-profil, står der, at han nu er selvstændig og partner i selskabet Limus Capital.

Desuden skriver han i et opslag, at han overvejer at skrive en bog om markedet og livet.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



