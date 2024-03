Der er gode penge at spare ved at se sig om efter en konto i en anden bank, end den man har sin daglige økonomi i.

Sådan lyder det fra cheføkonom i Mybanker Jens Uhrskov Hjarsbech.

Hos banksammenligningstjenesten har man netop opgjort, hvor man lige nu får de højeste indlånsrenter, og konklusionen er altså, at det ikke er i landets storbanker.

»Man skal være opmærksom på, at man ikke får de højeste renter på opsparingskontoen i ens egen almindelige bank. Der skal man i stedet hen i de mindre banker,« siger cheføkonomen.

Særligt tydeligt er det, hvis man har en opsparing, man ikke har i sinde at binde i en længere periode for at opnå en højere rente.

Har man eksempelvis 100.000 kr., får man lige nu den højeste rente uden binding hos onlinebanken Facit Bank. Her lyder renten på 3,25 pct.

Hos Bank Norwegian kan man tilbyde den næsthøjeste rente på 3,15 pct., og man skal ret langt ned på listen, før en af landets storbanker optræder.

Selv har Jens Uhrskov Hjarsbech flyttet sin opsparing hen i en af de mere utraditionelle banker for at få en bedre rente – og han mener, at danskerne burde følge ham trop for at skabe mere konkurrence blandt netop storbankerne, hvor renterne som bekendt befinder sig i den sløje ende.

»Konkurrencen mellem bankerne kommer, hvis vi som kunder flytter os. Det ville være sundt helt generelt, hvis folk var mere opmærksomme på, at man sagtens kan få en bedre bankforbindelse ved at flytte sig. Vi er ikke gift med vores bank, selvom vi har en tendens til at tro det,« siger han.

Han understreger, at man ikke skal være nervøs for at miste sine penge ved at rykke dem til en anden og mere ukendt bank – holder man sig under indskydergarantien på 100.000 euro, svarende til omkring 745.000 danske kr., er ens penge nemlig sikret.

Her får du den højeste indlånsrente uden binding lige nu:

Facit Bank 3,25 pct.

Bank Norwegian 3,15 pct.

Maj Bank 3 pct.

Santander 2,75 pct.

Bank Norwegian 2,7 pct.

Ikano Bank 2,5 pct.

Vestjysk Bank 1,75 pct.

Nykredit 1,75 pct.

Danske Bank 1,63 pct.

Jyske Bank 1,5 pct.

Rinkjøbing Landbobank 1,5 pct.

Sparekassen Djursland 1,5 pct.

Sydjysk Sparekasse 1,5 pct.

Kilde: Mybanker