Visse danske aktier kommer muligvis til at klare sig noget bedre end andre de kommende tre måneder.

Men hvilke ligger mon i toppen, når det kommer til de kortsigtede kurspotentialer, og hvilke skraber bunden.

Det mener Jyske Bank, at de har et bud på.

Bankens analytikere peger i et notat på, hvilke tre aktier, som de mener, har mest potentiale de kommende tre måneder, og hvilke to danske aktier, som ikke er på vej op i den kommende tid.

Banken kalder aktierne for deres overperformere og underperformere, og banken har tidligere understreget, at disse lister ikke skal ses som køb- eller salgsanbefalinger.

Jyske Banks overperformere:

Jyske Banks underperformere:

På bankens artig-liste kan man finde biotekselskabet Genmab.

Jyske Bank skriver, at aktien har været under pres, men kalder det »en god opkøbsmulighed«. Analytikerne i banken mener, at der er et godt nyhedsflow for selskabet i 2024, som kan drive aktien.

Det er ikke første gang, at Jyske Bank fremhæver Genmab med en forudsigelse om kortsigtet kurspotentiale.

Tilbage i slutningen af oktober 2023, optrådte biotekselskabet ligeledes på listen. Tre måneder senere var kursen faldet med 3,5 pct., og det var ikke den eneste skæve forudsigelse på listen. Læs mere her.

Det var dog ikke alle bankens forudsigelser, som ramte skævt.

Ser man på den liste fra oktober, fik Jyske Bank ret i, at DSV-aktien ville klare sig godt, og banken har igen valgt at smide den danske logistikkæmpe på listen.

DSV-aktiens kurs afspejler nemlig ikke den værdi, der ligger i den aftale, som selskabet har med Saudi Arabien om et nyt kæmpe projekt. Banken peger også på det længe rygtede opkøb af DB Schenker, som måske kan blive en realitet i løbet af sommeren.

Den sidste aktie, som banken ser ekstra stort potentiale i de kommende tre måneder, er forsikringsselskabet Alm. Brand.

Der er nemlig ifølge banken et stort forbedringspotentiale i selskabets combined ratio, som er vigtigt regnskabbegreb for forsikringsselskaber. Tallet angiver forholdet mellem indkomsten fra forsikringspolicer og pengene, som selskabet må udbetale på grund af dem.

Jyske Bank påpeger derudover, at Alm. Brands aktie handles til en multipelrabat sammenlignet med konkurrenterne. Multipler er metoder, som analytikere bruger, til at vurdere om en aktie er dyr eller billig.

Så når banken skriver, at den handles med en multipelrabat, betyder det altså, at de anser aktien som værende billig sammenlignet med konkurrenterne.

En af de mest brugte multipler er P/E-tallet.

Kaster man blik på kurspotentialernes uartig-liste, dukker Pandora op som det første navn hos Jyske Bank.

Smykkeselskabet er steget for meget til Jyske Banks smag. Analytikerne i banken mener ikke, at den nuværende prissætning står til måls med de nuværende forventninger for selskabet. Prissætningen er ifølge banken så anstrengt, at der »ikke er plads til skuffelser«.

Den anden aktie, som Jyske Bank ikke har megen fidus til de kommende tre måneder, er Coloplast. Medicoselskabets aktiekurs er ligesom Pandora simpelthen kørt for stærkt, hvilket betyder, at værdiansættelsen nu kræver, at Coloplast fortsætter med at levere ifølge Jyske Bank.