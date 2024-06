Godmorgen og velkommen til onsdagens finansielle overblik.

Det er junis første handelsuge, og der er godt gang i aktiemarkederne her til morgen.

Ugen kommer til at byde på et vigtigt rentemøde i Den Europæiske Centralbank, og her er forventningen, at centralbankchef Christine Lagarde vil sænke renten med 0,25 pct. Det kan du læse mere om her.

Fredag lander kongetallet fra USA også. Kongetallet er et tilnavn, som den månedlige amerikanske jobrapport Non farm payroll har fået. Den siger noget om, hvor mange job, der er blevet skabt i USA udenfor landbruget den seneste måned.

Vi vender os fra nøgletal mod de finansielle markeder, for her er der godt gang i den fra morgenstunden af.

Det har været en god handelsdag for aktierne ude i Asien. Kinesiske aktier har haft en god start, når man kigger på Hang Seng-indekset med base i Hong Kong, som stiger med 2,3 pct.

Japanske aktier er også i positivt terræn fra morgenstunden af, når man kigger på det ledende Nikkei-indeks, som flyver op med 1 pct.

Der ser ud til at komme gang i europæiske aktier, når de europæiske markeder åbner om få timer. Futures for Stoxx 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder, indikerer en stigning på næsten 1 pct.

Amerikanske aktier tegner sig til at kravle en smule op, når markedet åbner i eftermiddag. Futures for det toneangivende indeks S&P-500, det teknologitunge Nasdaq-indeks og Dow Jones-indekset indikerer små stigninger på omkring 0,2 pct.

Olieprisen svinger en smule op. En tønde af den amerikanske WTI-olie koster nu 76,97 dollar, mens den europæiske Brent-olie koster 81,07 dollar.

Prisen på olie følges nøje af investorer, fordi den kan give en idé om, hvordan verdensøkonomien klarer sig. En stigende oliepris indikerer økonomisk vækst, mens et fald kan være tegn på det modsatte. Geopolitiske faktorer og produktionsbeslutninger kan påvirke udbuddet af olie. Hvis prisen på det sorte guld stiger kan det føre til højere forbrugerpriser og inflation.

Guldprisen stiger en smule. Guld handles således til en pris på 2.321 dollar pr. ounce.

Guldet er værd at følge, fordi guld opfattes af mange som en sikker havn i krisetider og har historisk klaret det godt i perioder med modvind på aktiemarkedet.

Kryptovalutaen bitcoin stiger med omkring 0,8 pct. ifølge Bloomberg. Den digitale mønt koster således 68.309 dollar.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.