Biotekselskabet Zealand Pharma falder tilbage i torsdagens børsåbning.

Aktien dykker med 5 pct. til kurs 620 kr. umiddelbart efter handlen er blevet skudt i gang.

Faldet kommer efter C25-selskabet tidligere på morgenen er kommet med regnskab for første kvartal af 2024.

Her landede nøgletallene fra Zealand Pharma nogenlunde som ventet, men markedet må dog have fundet et hår i suppen et sted, da de vælger at sende aktien ned.

Topchef Adam Steensberg udtaler til regnskabet, at han er »meget tilfreds med den fortsatte fremgang« i årets første måneder. Du kan blive endnu klogere på regnskabet her.

Aktien i Zealand Pharma er braget op den seneste tid, og bare det seneste år er aktien steget med over 150 pct.

Den massive fremgang er sket på baggrund af en række lovende resultater fra en række fedmemidler, som Zealand Pharma har under udvikling. Generelt har der den seneste tid været en stor hype omkring fedmemedicin, hvilket også har sendt den danske medicinalmastodont Novo Nordisk på optur.

