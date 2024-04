Det er længe siden, at aktiemarkedet har set en større korrektion - men en eskalerende konflikt i Mellemøsten mellem Iran og Israel kan blive den udløsende faktor.

Sådan lyder vurderingen fra investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen:

»Hvis situationen eskalerer, kan det være det, som udløser den, men hvis situationen ikke eskalerer, behøver det ikke være en større risiko nu,« skriver han i en kommentar.

En korrektion på aktiemarkedet er, når der sker et hurtigt fald på mere end 10 pct. fra kurstoppen. Korrektioner er ofte udløst af forbigående hændelser, f.eks. en pludselig opstået krise.

I weekenden gennemførte Iran sit første direkte angreb mod Israel natten til søndag. Her angreb de med hundredevis af droner og raketter, og man frygter nu yderligere eskalering af konflikten i Mellemøsten. Investorerne holder i øjeblikket vejret og afventer, hvordan Israel reagerer på angrebet.

»I værste tilfælde kan de økonomiske konsekvenser blive enorme. Det store spørgsmål er, om Israel vil gå til modangreb. Det er den store joker her,« siger Sara Midtgaard, der er seniorøkonom i Handelsbanken til det norske erhvervsmedie E24.

Derfor har man heller ikke set de helt store udsving i finansmarkederne endnu - olieprisen er faldet en smule, mens markedsrenterne og dollaren er styrket. Ifølge Per Hansen er der nu en række ting, som investorerne kan gøre i situationen - først og fremmest er det at holde øje med udviklingen:

Derudover holder de »måske lidt kontanter på sidelinjen, hvis det nu allerede skulle blive rigtig slemt og risikofyldt,« skriver Per Hansen i en kommentar.

Og så vil de kigge mod USA og den amerikanske dollar, lyder vurderingen:

»Alt andet lige er amerikanske aktier lidt beskyttet. Mellemøsten er for investorerne langt væk og amerikanske IT-giganter er mindre 'olieprisfølsomme',« lyder det fra Per Hansen.

En række andre selskaber kan også nyde godt af, at investorerne ønsker at gemme sig lidt, vurderer økonomen:

»Det er blandt andet danske pharma aktier, som ikke rammes af risikopræmien. Eksempel herpå kunne være Novo Nordisk,« lyder det fra Per Hansen.

Slutteligt vil investorerne følge olieprisen tæt, vurderer Per Hansen. Hvordan olieprisen har reageret her til morgen, kan du læse om i det finansielle overblik her.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.



