Den globale storbank HSBC hæver sin anbefaling af Vestas til køb.

Det skriver Sydbank i en kommentar tirsdag morgen.

Kursmålet, altså den kurs som banken forventer en Vestas-aktie vil bevæge sig imod, er sat til 230 kr. Det er et potentiale, der er 18 pct. højere end mandagens lukkekurs.

Vestas er det seneste år faldet med næsten 4,5 pct. I deres forventninger til 2024 ligger de dog op til, at man vil gå lysere tider i møde.

Selskabet forventer nemlig at levere en omsætning på mellem 119 til 134 mia. kr. i 2024. Det nøgletal var i 2023 på knap 115 mia. kr.

Overskudsgraden ventes også fra Vestas' side at ligge på mellem 4 og 6 pct. i 2024, hvilket er markant højere end de 1,5 pct., som overskudsgraden lå på i 2023.

Overskudsgraden, som også er kendt som EBIT-marginen, følges nøje af investorer og analytikere, da nøgletallet er et udtryk for, hvor stor en del af omsætningen i virksomheden, der er tilbage, når selskabet har betalt sine driftsomkostninger.

I 2023 var det også muligt for Vestas at betale en bonus til deres ansatte for første gang i fire år, fremgik det af regnskabet.