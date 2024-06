Den amerikanske inflation målt på PCE lander på 2,7 pct. i april.

Det viser netop udgivet tal fra verdens største økonomi.

Dermed lander tallet lige på markedets forventing, ifølge estimater fra Bloomberg.

PCE står for personal consumption expenditure, og PCE-inflationen er den amerikanske centralbanks foretrukne tal for at måle udviklingen i priserne.

Et af de helt store temaer på aktiemarkedet de seneste to år har netop været den amerikanske rente efter Fed ad flere omgange har sat renten op i et forsøg på at bekæmpe inflationen.

Rentetoppen ser dog ud til at være nået, og nu er fokus skiftet til spekulationer om, hvornår Fed sætter renten ned igen.

I løbet af 2024 er der dog sket et stort skred i markedets forventninger. Her er man gået fra at forvente den første sænkning om i marts til, at markedet nu forventer den første nedsættelse til september. Det skyldes, at inflationen har vist sig at være mere stædig, end investorerne og økonomerne havde regnet med.

Opdateres...

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

Temu har taget danskerne med storm, men i den kinesiske webjungle fyldt med gode priser, rabatter og gratis levering, kan det være svært at skelne mellem store besparelser og farlige fristelser.

Lyt med, og bliv klogere på, hvor du kan gøre dig et sandt kup, hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.