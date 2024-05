Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump kunne torsdag indkassere et gevaldigt nederlag.

Ved en straffesag i USA er han således blevet kendt skyldig i alle 34 anklagepunkter i den såkaldte tys-tys sag, hvor den tidligere præsident har været tiltalt for at forfalske dokumenter der skulle skjule en overførsel på 900.000 kr. til pornostjernen Stormy Daniels.

Det skriver en række internationale medier som New York Times og The Wall Street Journal.

Det er endnu uvist, hvad straffen kommer til at blive, da den først er planlagt til at finde sted d. 11 juni. Afgørelsen er dog historisk, da Trump bliver den første tidligere præsident, der er kendt skyldig i en forbrydelse.

Han har selv efterfølgende kaldt kendelsen en »skændsel« og for »aftalt spil«:

»Vi har ikke gjort noget forkert. Jeg er en meget uskyldig mand,« sagde Trump, da han forlod retslokalet ifølge Berlingske.

Kendelsen er vigtig i forhold til det kommende præsidentvalg, der finder sted til november.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



