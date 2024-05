Den danske himmelstormer, Zealand Pharmas kursoptur er vokset i løbet af mandagen.

Da handelsdagen blev skudt i gang gik biotekaktien frem med 0,8 pct.

Omkring 14-tiden stiger aktien med hele 4 pct. til kurs 610 kr.

Der er ikke nogen umiddelbar forklaring på, hvorfor aktien går frem i mandagens handel.

Biotekaktien var i fokus i sidste uge, da selskabet torsdag aften kunne løfte sløret for nye tal for et af deres fedmemidler under udvikling, som der er store forventninger ti.

Det var dog ikke umiddelbart nogen resultater, der faldt i god jord hos investorerne, der sendte Zealand-aktien ned med 2,7 pct.

Mandag genvinder Zealand dog noget af det tabte.

Zealand Pharma har været en af de helt store vindere på det danske aktiemarked i år. Siden årets start er aktien stukket af med over 71 pct.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

