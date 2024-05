Regnskabssæsonens formentligt mest omtalte regnskab landede onsdag aften dansk tid.

Der er selvfølgelig tale om regnskabet fra chipkæmpen Nvidia.

Forventningerne til Nvidias regnskab var høje, men Nvidia leverede igen det som investorerne forventede, håbede og mere til, lyder det fra handelsplatformen Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen i en kommentar til regnskabet.

For første kvartal blev Nvidias omsætning 26 mia. dollar, hvilket svaret til cirka 1,25 mia. dollar bedre end forventet.

Indtjeningen blev 6,12 dollar per aktie, og dermed noget bedre end de ventede 5,58 dollar per aktie

For andet kvartal forventer Nvidia nu en omsætning på 28 mia. dollar. Forventningerne lå forud for regnskabet på 26,4 mia. dollar, så også her overgår de forventningerne.

Derudover annoncerede Nvidia i sammenhæng med regnskabet et aktiesplit på 1:10, hvilket vil sige, at hver aktie bliver delt op i 10 aktier.

Der er også udbytte på vej til aktionærerne i Nvidia på 10 cent per aktier, hvilket er et boost af selskabets udbyttebetaling på 150 pct.

Ifølge Nvidia er deres største udfordring ikke efterspørgslen, men at følge med efterspørgslen i udbuddet, forklarer Per Hansen.

»Indenfor chipindustrien er der ingen over og ingen ved siden af Nvidia,« slår han fast.

Efter regnskabet steg Nvidia-aktien med 6 pct. i eftermarkedet. Derudover trak chipkæmpen en lang række andre chipaktier med op, men løfter også hele aktiemarkedet og stemningen.

»Forventningerne var store, men Nvidia svigtede ikke,« lyder det fra investeringsøkonomen.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

