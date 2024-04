I 2023 har 11 af de 22 danske selskaber i C25-indekset, der oplyser deres klimatal, udledt mere CO2 end året før.

Det skriver Børsen på baggrund af selskabernes egne klimatal.

Men på grund af særligt tre store selskabers indsats - Mærsk, DSV og Ørsted, - er C25-virksomhedernes samlede CO2-udledning reduceret fra 2022 til 2023 med lidt over 9 pct., skriver avisen.

Læs også: Nordnet om udvikling i dansk gigant: 'Værd at holde øje med'

»Jeg er ret overrasket over, at der er et fald fra 2022 til 2023, men det er også ret tydeligt tre-fire virksomheder, der driver reduktionen,« lyder det fra Esben Lanthén, adm. partner i rådgivningsvirksomheden Nordic Sustainability til Børsen.

Blandt de tre store selskaber springer særligt Ørsted i øjnene, da det næsten er lykkedes selskabet at halvere sin CO2-udledning, skriver Børsen. Det skyldes blandt andet faldende salg af naturgas.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

Læs også: Jyske Bank: Disse danske aktier har størst og mindst potentiale

Læs også: Milliardforvaltere: Her er 5 ETF'er, der kan berige din portefølje