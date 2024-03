Priserne på guld er steget til rekordhøje niveauer.

Og det er der flere årsager til, skriver Financial Times.

Det er over det sidste godt halvandet år, at værdien af det ædle metal har taget et ryk opad.

Det skyldes især stigende forventninger til amerikanske rentenedsættelser og store køb fra centralbanker og kinesiske investorer, der søger et sikkert sted at placere deres formue, skriver mediet.

»Der er nye aktører på markedet, som opererer ud fra usikkerhed og leder efter guld, som en sikker havn,« siger James Steel, ædelmetalanalytiker hos HSBC, til Financial Times.

Tirsdag lød værdien på guld på 2.141 dollar pr. troy once (Den officielle måleenhed for ædelmetaller, red.), hvilket svarer til 14.687 kroner pr. 31,10 gram.

Det var i slutningen af 2022, at guldpriserne for alvor begyndte at stige.

Det skete, efter USA i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine indførte hårde sanktioner mod Rusland gennem især dollaren.

I marts sidste år var priserne på guld også høje, helt præcist på 2000 dollar per troy once. Her skyldtes det blandt andet uro på aktiemarkedet.

I usikre tider er det ikke unormalt, at prisen på guld stiger, da investorer ser det ædle metal som en sikring mod høj inflation.

Kort forklaret skyldes det, at råvaren i sin natur kun findes i en begrænset mængde, og derfor ikke kan trykkes på samme måde som for eksempel pengesedler.