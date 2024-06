Her er dagens vigtigste nyheder fra de danske finansmedier.

Jyske Bank-strateg: Sådan ville jeg placere 100.000 kr.

Hvordan ville en chefstrateg fordele 100.000 kr. i sektorer lige nu?

Det har Euroinvestor spurgt chefstrateg Ib Fredslund Madsen fra Jyske Bank om. Han giver her sit bud på, hvilke dele af aktiemarkedet, at han ville investere i nu.

Chefstrategen har tre sektorer, som han ville ligge godt 33.000 kr. i hver, hvis han skulle fordele 100.000 kr., og det er lidt blandede sektorer, hvilket chefstrategen kalder »fornuftigt nok.«

Udsigt til lavere renter: 'Det vil påvirke rigtig mange'

En rentesænkning vil påvirke mange aspekter af privatøkonomien, herunder boliglån, SU-lån og opsparingskonti. Torsdag mødes Den Europæiske Centralbank (ECB), hvor økonomer forventer en rentenedsættelse fra 4 pct. til 3,75 pct., skriver Børsen.

Saxo Bank: Mulig aktieguldfugle genopstår fra asken

Der gemmer sig et spændende kurspotentiale i et af Europas allerstørste medicinalselskaber.

Selskabet har været igennem en forvandling, der har gjort det unikt, og som gør aktien interessant for langsigtede investorer, vurderer Saxo Banks aktiestrategichef, Peter Garnry, i et analysenotat.

Det er den mulige aktieguldfugl AstraZeneca, som strategen har i kikkerten. Det er et selskab, der med strategens ord er »genopstået som fugl føniks fra asken.«

Dansk topchef sætter ord på muligt gennembrud

Børskometen Zealand Pharma er reddet med på fedmehypen og braget i vejret med knap 80 pct. i år, men nu slår selskabets topchef Adam Steensberg bremserne i forud for offentliggørelsen af de vigtigste forsøgsdata i selskabets levetid, skriver Finans.

Markedstendenser

Futures for det tyske DAX-indeks, der er en god rettesnor for udviklingen på det danske marked, indikerer mandag morgen en åbning med en lille stigning på 0,0062 pct.

»Svækket amerikansk dollar. Den amerikanske dollar faldt i fredags tilbage i kølvandet på de lidt lavere end ventet amerikanske inflationstal og den generelt stigende globale risikoappetit. Målt over for danske kroner betyder det, at den her til morgen handler ned omkring 6,87.« Det skriver Nordea i en morgenrapport.

Dagens tal og begivenheder

Der er ingen nye tal og begivenheder mandag morgen.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

