Der er nyt fra Green Hydrogen Systems.

Det lille danske brintselskab, der holder til i Kolding og laver elektrolyseanlæg til produktion af brint, er nemlig kommet med friske tal for første kvartal af 2024.

I første kvartal af 2024 havde GHS en ordrebeholdning på 21 MW, hvilket er mere end hele 2023, der kun bød på 17 MW.

GHS havde en omsætning for kvartalet på 15 mio. kr. og for perioden endte de med et underskud på bundlinjen på -101,4 mio. kr.

Selskabet fastholder sine forventninger for året 2024. De venter en omsætning på 125-165 mio. kr. samt et driftsresultat målt på EBITDA på -260 til -220 mio. kr.

Til regnskabet lyder det fra administrerende direktør, Peter Friis:

»Vi er glade for fortsat at vise positivt momentum i kundeleverancer, ordreindgang og produktudvikling. Dette momentum er grundlaget for vores planlagte accelererede udrulning af A-Series-elektrolysatoren til kunder i løbet af året og vores forventede første salg af X-Series-produktet.«

GHS-aktien reagerer på de friske tal ved at falde med 0,12 pct. i mandagens børsåbning.

