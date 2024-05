Det var med rystende hænder, at danske investorer kunne tænde op for deres computere og smartphones for at kigge på Nvidia-aktiens reaktion torsdag, efter chipkæmpen fremlagde regnskab onsdag aften.

Regnskabet var dog en succes, og blev taget rigtig godt imod af investorerne, der sendte aktien op med 9,3 pct. torsdag, hvilket gjorde, at den brød 1000 dollar-muren og satte rekord.

Nvidia leverede sæsonens bedste regnskab igen, skriver Henrik Karlsen i en nylig kommentar. Han er investeringschef i Horizon3, der selv har aktier i Nvidia.

Nettoindtjeningen landede på 14,9 mia., hvilket var 628 pct. mere end samme kvartal sidste år, og omsætningen var på tolv måneder blevet øget med 262 pct. til godt 26 mia. dollar.

»Det er nærmest uvirkelige tal, når man tænker på, hvor stor en virksomhed Nvidia er,« skriver Henrik Karlsen.

Den amerikanske chipkæmpe, der producerer og designer computerchips, som kan blive brugt til kunstig intelligens, rider i den grad med på AI-bølgen. Det har gjort Nvidia til det trejdestørste målt på markedsværdi, viser data fra Companies Market Cap.

Horizon3 har selv kunne nyde godt af Nvidias himmelflugt, og investeringsfonden har opnået et samlet afkast på 141 pct. på sine aktier i chipkæmpen.

I det nylige regnskab er det især dækningsbidraget, som Henrik Karlsen hæfter sig.

Det er et tal, der fortæller noget om et selskabs evne til at genere profit. Det landede i år på 78,4 pct. af omsætningen, hvilket i samme kvartal sidste år var 64,6 pct., og det vidner om forretningens styrke, vurderer Henrik Karlsen.

»Det faktum, at dækningsgraden er stigende i sådan et omfang er en stærk validering af, at Nvidia stadig har det bedste produkt, at de har stor pricing power , og at efterspørgslen stadig er enorm,« skriver han.

Nvidia-aktien er det seneste år buldret op med 173 pct.

På det efterfølgende 'earnings call' onsdag, hvor et selskab fremlægger sit regnskab og tager imod spørgsmål fra analytikere og investorerer, annoncerede chipkæmpen samtidig, at man ville lave et aktiesplit, hvor man konverterer én aktie til ti aktier. Det kan du læse mere om her.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

