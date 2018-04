Flere forbrugere har kontaktet Forbrugerombudsmanden efter at have fået produkter tilsendt, de ikke har bestilt.

Det drejer sig om ansigtsmasker fra firmaet BeautyShop International, som forbrugerne ikke mener at have bestilt. Samtidig har de modtaget en henvendelse fra firmaet ABC Collect Ltd., der truer dem med inkasso.

Det får nu Forbrugerombudsmanden til at advare forbrugerne og opfordre dem til ikke at betale, hvis de ikke har bestilt ansigtsmasken.

»Hvis du ikke mener, du har bestilt produktet, så lad være med at betale for det. Kontakt i stedet virksomheden eller inkassobureauet, og gør dem opmærksomme på, at du ikke har bestilt produktet, og du ikke vil betale,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

ABC Collect LLC sender fra en postboksadresse i Aalborg.