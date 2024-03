Den schweiziske nationalbank (SNB) har - noget overraskende - sænket renten.

Renten er blevet sænket med 0,25 procentpoint til nu 1,5 pct., og den schweiziske centralbank er dermed en af de første i Vesten til at sætte renten ned.

At centralbanken har valgt at skrue renten ned, skyldes ifølge Kim Blindbæk, seniorøkonom i Sydbank, at inflationen i alpelandet er faldet drastisk de seneste måneder.

I februar lød inflationen på 1,2 pct., og dermed var tallet inden for bankens målsætning om at holde inflationen under 2 pct.

»Set i et globalt perspektiv var inflationen i Schweiz dog aldrig voldsomt høj. Inflationen toppede i efteråret 2022 på 3,5 procent. Til sammenligning toppede inflationen i eurozonen på 10,6 procent. Set med schweiziske briller er det dog en høj inflation, da den gennemsnitlige inflation set over de seneste ti år har været på kun 0,5 pct.,« siger Kim Blindbæk i en kommentar.

Der er formentlig yderligere rentesænkninger på vej i Schweiz. Centralbankens nyeste inflationsprognose viser nemlig, at inflationen fortsat vil være lav i den kommende tid.

»Derfor peger pilen i retning af, at renten bliver sænket yderligere i løbet af året,« lyder det fra seniorøkonomen.

Den Europæiske Centralbank har endnu ikke sænket renten efter at have hævet den over flere omgange for at tøjle den historisk høje inflation, som økonomier verden over har været ramt af de seneste år.

Heller ikke den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har trykket på renteknappen. Onsdag var der rentemøde i verdens vigtigste økonomi, hvor man, ikke overraskende, valgte at holde renten uændret. Dog signalerede den amerikanske centralbank, at der i løbet af i år vil komme tre rentenedsættelser. Læs mere om det her.

