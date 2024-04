Selvom 2024 kun har været i gang i lidt over tre måneder, så har aktierne allerede leveret et afkast, man kan forvente på et helt år.

I første kvartal 2024 leverede de danske aktiefonde nemlig et gennemsnitligt afkast på 9,7 pct., viser friske tal fra Finans Danmark.

Også hvis man kigger på den lidt længere horisont har de danske investorer grund til at være glade.

På 1-års sigt er aktiefondenes gennemsnitlige afkast på cirka 20 pct.

Læs også: Hvis investor fik penge tilbage i skat, ville han købe denne C25-aktie



»Historisk set kan investorer med en diversificeret aktieportefølje typisk forvente et årligt afkast på omkring 5-10 pct. Derfor er det fantastisk for investorerne i aktiefondene, at de på tre måneder har opnået et afkast, som man normalt kan forvente for et helt år,« lyder det fra investeringschef i Finans Danmark, Kåre Valgreen, i en kommentar til tallene.

Når man kigger på de seneste tre år, hvilket inkluderer markedsnedturen i 2022, er aktiefondenes gennemsnitlige afkast på 26 pct., selvom vi de seneste år har oplevet høj inflation, stigende renter og store geopolitiske spændinger, forklarer han og tilføjer:

»Det er et godt eksempel på, at man som investor ofte belønnes på længere sigt, hvis man holder fast og lader være med at paniksælge, når markederne falder.«

Læs også: Forudser at de økonomiske konsekvenser kan blive »enorme«

Det er særligt en aktiekategori, der har klaret det godt de seneste tre måneder - nemlig fonde med mange amerikanske aktier.

Det skyldes, at man som dansk investor i amerikanske aktier har nydt godt af både store kursstigninger på amerikanske aktier og en styrket dollar, pointerer Finans Danmark.

Dermed opnåede fondene i de USA-tunge kategorier ’Aktier Nordamerika’ og ’Aktier Globale’ gennemsnitlige afkast på henholdsvis 12,6 og 10,1 pct. i første kvartal.

Længere nede på listen af kategorier finder man ’Aktier Danmark’ med et gennemsnitligt afkast på 8,7 pct., mens fondene i ’Aktier Europa’ og ’Aktier Emerging Markets’ i gennemsnit leverede afkast på henholdsvis 6,2 og 6,1 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.



Hør seneste afsnit af Spar Kassen, hvor panelet udpeger såkaldte pengemaskiner.



Læs også: Danske Bank-strateg: Derfor kan aktiefesten fortsætte



Læs også: Økonom hos Danske Bank overrasker: 'Sådan bruger jeg selv pengene, jeg får tilbage fra Skat'