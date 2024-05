Den tyske våbenproducent Rheinmetall falder i børsåbningen tirsdag.

Rheinmetall-aktien falder op mod 5 pct. i børsåbningen.

Investorer dumper aktien, efter selskabet har fremlagt tal for, hvordan det er gået de seneste tre måneder og sat ord på, hvordan de forventer forretningen vil udvikle sig herfra.

I første kvartal opnåede Rheinmetall et salg for 1,6 mia. euro, men det var mindre end analytikerne har håbet på. De havde forventet, at Rheinmetall ville have en omsætning på 1,7 mia. euro.

Indtjeningen pr. aktie landede på 1,10 euro, hvilket også var mindre, end man havde troet i de store børshuse. De havde regnet med en indtjening pr. aktie på 1,4 euro.

Rheinmetall fastholder dog forventningerne til regnskabsåret. Det hører med til historien, at Rheinmetall har oplevet et boom i antallet af ordre, der er steget 43 pct. på årsbasis. Rheinmetall har sikret sig ordrer for 40,2 mia. euro.

Læs også: Regnskab kan få stor betydning for mange danske porteføljer: 'Kommer til at sætte scenen'

Læs også: 4 danske aktievindere har sikret positivt afkast til C25

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

Har du lyttet til B.T.s nye podcast Spar Kassen?

Lyt i Spotify, Apple Podcast eller ved at klikke play herunder.