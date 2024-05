Det blev til endnu en kurslussing til det skandaleramte flyselskab Boeing, der er særligt kendt for deres jumbojet.

Aktien dykkede med 7,5 pct. i torsdagens handel og var den dårligste aktie i det amerikanske Dow Jones-indeks, der torsdag havde sin dårligste handelsdag i 15 måneder.

Der er primært to årsager, til at aktien faldt tilbage torsdag, skriver Sydbank i deres morgennyhedsbrev fredag.

Først og fremmest var Boeings finansdirektør i vælten på en investorkonference.

Her gav han udtryk for, at selskabets store brug af penge fortsætter ind i anden kvartal. Derudover signalerede han, at flyselskabet vil komme ud af regsnkabsåret med negative pengestrømme, som er et nøgletal, der indikerer, hvor mange penge et selskab har at gøre godt med. Tidligere har selskabet ellers været ude og meddele, at de venter en positiv pengestrøm.

Den anden årsag er de kinesiske myndigheder, som har krævet yderligere dokumentation i forhold til stemmeoptagerne i cockpitterne i selskabets fly. Det har resulteret i, at Boeing ikke har leveret fly til det kinesiske marked på det seneste.

Den amerikanske flyproducent har været i vælten den seneste tid. Dette skyldes en række fejl med selskabets fly, som blev tydelige for hele verden, da en dør faldt af et fly, mens det var i luften. Herefter er en række andre fejl med selskabets fly kommet frem i offentligheden, hvilket har ramt Boeings aktiekurs negativt.

Siden årets start er Boeing-aktien dykket med overt 30 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



Sociale medier flyder over med profiler om privatøkonomi og sparetrick - men hvor meget kan du reelt spare? Det ser vi nærmere på i podcasten Spar Kassen, hvor vi blandt andet får en udregning, der viser, hvordan du kan spare 23.000 kroner om året.

Lyt på Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.

Læs også: Vigtigt amerikansk indeks i største fald i mere end et år

Læs også: 'Skær ind til benet'-trend brager frem: Tusinder og atter tusinder kan frigives årligt