Der er lagt op til nabokrig, når Netto efter planen forsøger at lave kædens knap 500 butikker om til mere attraktive steder at handle, vurderer ekspert i detailhandel.

For med discountkædens nye strategi vil Netto kapre kunder i nærområderne fra konkurrenterne, lyder analysen fra ekspert i detailhandel Flemming Birch, partner i Birch & Birch, der tror på Nettos udmelding om, at kæden vil vokse.

»Ja, det tror jeg da. Det er vigtigt at huske, at det vigtigste kriterium, når vi vælger butik i hverdagen, er, at den ligger tæt på. Ligger der en nyrenoveret Fakta eller en ny Rema 1000 lige ved siden af en slidt Netto, vil mange vælge den butik, der er rarest og pænest at komme i. Med det her kan Netto sagtens gøre en forskel i nærområderne,« siger Flemming Birch.

I Nettos nye butikker er der særligt fokuseret på frugt og grønt.

Onsdag åbnede Netto den første af i alt ti testbutikker, hvor alt fra musik og varer til Netto-medarbejdernes tøj og den velkendte, gule farve er opdateret.

Målet er, at alle 494 butikker inden for fem år har fået en overhaling, hvis Nettos bestyrelse vender tommelfingeren opad, når test-butikkerne er evalueret til januar, fortæller Nettos landedirektør, Brian Seemann Broe.

»Det er planen at vokse. Vi er dygtige til at tjene penge, og nu vil vi også skabe en bedre kundeoplevelse for de handlende. Det miljø skal bære Netto videre ind i de næste fem til ti år, hvor vi fastholder og øger indtjening og omsætning,« siger han og fortæller, at Netto typisk investerer omkring to millioner kroner i hver butik for at gennemføre den markante makeover.

Og den makeover er på sin plads, mener Flemming Birch.

»Det er tiltrængt. Der er mange slidte Netto-butikker, der opleves som rodede og trætte. Og det er også nødvendigt i forhold til konkurrenterne. Rema 1000 er fremadstormende med nye og pæne butikker, og Fakta er også i gang med at renovere deres butikker.«