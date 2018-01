Går du og drømmer om at rejse til Los Angeles, New York, San Francisco eller Las Vegas? Så kan det betale sig at slå til nu. Dollarkursen er nemlig så lav, at der er store besparelser at hente.

Den amerikanske valuta har været på noget af en rutsjetur det seneste år, og torsdag morgen nåede den et lavpunkt, da den for første gang i tre år lige akkurat nåede ned under seks kroner.

Det betyder, at danske turister, der rejser til USA, har udsigt til billigere Coca Cola, basketballbilletter og iPads.

»Kursfaldet kommer til at betyde, at vi kan rejse meget billigere til USA, end vi kunne for bare to år siden. Der er i hvert fald 15 procent billigere for danskere at tage på ferie i USA dag, end det var dengang« siger Helge Pedersen, der er cheføkonom hos Nordea, og tilføjer:

»Det er ikke usædvanligt, at en familieferie til USA på et par uger hurtigt kan løbe op i omkring 100.000 kroner. Den pris vil være væsentligt lavere i dag, fordi man kan indhente en direkte besparelse på godt 15 procent, når først man er derovre.«

Kursfaldet har ingen betydning for priserne på flybilletter, men leveomkostningerne i USA, deriblandt priser på kost, logi og oplevelser, vil være markant mindre end tidligere.

Mere for pengene

Hos rejsebureauet USA Rejser har man allerede kunnet mærke, at faldet i dollarkursen har fået rejselystne danskere til at krible frem.

»Vi har hjernedødt travlt. Det er vores normale højsæson i forvejen, men vi har derudover ekstremt travlt i forhold til, hvad vi plejer at have. Forespørgsler på rejser ligger omkring 50 procent over, hvad vi plejer at have i denne periode,« siger Nicolai Hjorth, der er salgschef hos USA rejse.

Han fortæller, at markant flere kunder henvender sig med efterspørgsler på rejser til USA, men også at folk »giver den lidt ekstra gas« med køb af pakker til eksempelvis Universal Studios eller Disney, og går lidt op på hotelstandarden - netop fordi, de pludselig har råd til mere.

»Vi har mange, der kommer ind til rejsemøder og siger: 'Så skal vi over og have en ny iPad'. Når kursen er så lav, er der selvfølgelig mange, der synes, det er attraktivt at købe produkter derover i stedet for herhjemme,« siger Nicolai Hjorth.