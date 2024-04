Når det kommer til de danske investorers udenlandske investeringer, er der særligt et tema som er dominerende – og det er USA.

Danske investorer ejede i februar 2024 udenlandske aktier for 2084 mia. kr. Heraf var lidt mere end halvdelen – 1162 mia. kr. – placeret i amerikanske aktier.

Heraf var 323 mia. kr. – svarende til 16 pct. af de danske investorers samlede udenlandske investeringer – placeret i de syv store amerikanske techselskaber, der går under navnet Magnificient 7. Det viser nye tal fra Nationalbanken.

Selvom det kan lyde af meget, så er det umiddelbart »ikke helt off«, vurderer seniorstrateg i Nordea, Simon Kristiansen. De syv store teknologiselskaber – Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple og Tesla – udgør nemlig omtrent 17 pct. af værdien på det globale aktiemarked, fortæller Simon Kristiansen.

»I takt med at danskerne i høj grad følger det globale marked, så synes jeg ikke det er et problem. For der vejer de her enkeltaktier bare rigtig meget – og med god grund, fordi man mener, at kunstig intelligens skal være en ny drivkraft for økonomien, og hvordan vi agerer som borgere i samfundet,« siger Nordea-strategen.

Kigger man på danskernes samlede eksponering mod USA, så udgør den knap 55 pct. af de samlede udenlandske investeringer. Til sammenligning udgør de amerikanske aktier omkring 64 pct. af værdien på det globale aktiemarked.

Forskellen skal ifølge Simon Kristiansen ses som et tegn på, at de danske investorer muligvis ikke er bange for, at træde udenfor de mest gængse investeringstemaer.

»Det er også udenfor USA, at vi har set nogle rigtig pæne afkast – og også bedre end vi har set i Nordamerika. Så man kan jo håbe, at danskerne er med på de bølger,« siger Simon Kristiansen.

Han henviser blandt andet til Østeuropa, Latinamerika og Japan, som alle er markeder, der har gjort det godt det seneste år.

Eksempelvis har de japanske aktier leveret et afkast på 45 pct. det seneste år, når man kigger på Nikkei-indekset, mens det polske WIG 20-indeks, pendanten til det danske C25-indeks, har leveret et afkast på 43 pct. Til sammenligning har de amerikanske aktier i S&P 500-indekset leveret et afkast på knap 30 pct. det seneste år, mens det globale aktiemarked har leveret 23,7 pct. i perioden.

Derfor mener strategen ud fra Nationalbankens tal, at de danske investorer er rimeligt placeret i udlandet:

»Det virker til, at danske investorer er ganske fornuftigt med på udviklingen og ligger ganske fornuftigt allokeret – både regionalt, men også i forhold til deres eksponering mod Mag-7,« konkluderer Simon Kristiansen.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.