En gradvis tilbagevenden til normal økonomisk vækst.

Det er, hvad vi står over for i Europa i løbet af året, ifølge en ny prognose fra Danske Bank. Efter en periode med stagnation gennem 2023, forventes Europa at opleve en bredere økonomisk fremgang. Samme udvikling forventes også i Danmark, hvor særlige faktorer som Novo Nordisk og Thyrafeltet bidrager positivt til BNP.

Selvom væksten ikke forventes at være markant højere end i 2023, vil det føles som fremgang, da flere virksomheder vil mærke forbedringer, og forbrugerne vil begynde at få genoprettet deres købekraft, vurderer banken.

Uden for medicinalindustrien har beskæftigelsen været stigende uden tilsvarende vækst i produktionen. Mønstret forventes dog ikke at fortsætte, og Danske Bank forudser en periode, hvor produktionen vil stige mere end beskæftigelsen. Prognosen peger på et omtrent uændret antal i arbejde over de kommende år, dog med betydelig usikkerhed, idet jobvæksten i 2023 og indtil videre i 2024 har været overraskende høj.

På globalt plan er der stadig usikkerhed, men ifølge Danske Bank er den økonomiske usikkerhed blevet mindre. De store rentestigninger har ikke skabt så store problemer som frygtet, og en dyb krise i Kina ser ud til at være undgået. Selvom krig og konflikt fortsat er udbredt, har deres økonomiske betydning på kort sigt været begrænset.

Danske Bank anerkender, at der stadig er mange potentielle risici for økonomien, men samlet set ser fremtiden mindre risikabel ud end tidligere.

