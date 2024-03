Når du køber en aktie, skal du undgå at gøre det med afsæt i en særlig kursudvikling.

Sådan lyder rådet fra Danske Banks senior investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

»Du skal ikke købe en aktie bare fordi den er faldet. Du kan godt købe en aktie, der er faldet tilbage, men du skal købe aktien, fordi der er sket noget, der kan vende udviklingen.«

Læs også: Aktie i kurseksplosion - finanshus tror den fortsætter op

»Du risikerer at sidde med døde penge i porteføljen, hvis du køber op i en aktie, som falder. Faren er, at den faldende trend fortsætter, og at du risikerer at tabe penge,« påpeger han.

Det gælder ifølge Danske Bank-strategen om at købe en aktie på baggrund af det, som selskabet har potentiale til at blive og ikke på baggrund af noget, som selskabet engang har været.

Se listen: 56 spændende forsvarsaktier

Det er uanset, om det er en af de store teknologiaktier i Magnificent Seven eller enhver anden aktie, lyder det fra Danske Bank-strategen.

»Ellers er det en faldende kniv, som du prøver at gribe og det kan være farligt. Især hvis der er tale om en faldende aktie i et stigende marked, så er der noget galt, og så skal du passe på,« udtaler Lars Skovgaard Andersen.

De amerikanske aktier, som er en del af Magnificent Seven, tæller Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta og Tesla.