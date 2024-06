Børskometen Zealand Pharma er reddet med på fedmehypen og braget i vejret med knap 80 pct. i år, men nu slår selskabets topchef Adam Steensberg bremserne i forud for offentliggørelsen af de vigtigste forsøgsdata i selskabets levetid, skriver Finans.

Topchefen afviser opkøb som en del af sin strategi, og så slår han fast, at et positivt resultat for ventede forsøgsdata, kan være et væsentligt mindre vægttab på 7 pct.

Det danske selskab venter nemlig lige nu på dugfriske forsøgsresultater om et nyt molekyle, som kan blive det første konkurrencedygtige alternativ til Novo Nordisks supersællert Wegovy.

Netop det middel, Zealand Pharma gør brug af, petrelintid, har været afsæt for både opkøbsdrømme og scenarier, hvor et vægttab på over 10 pct. kan føre til kursstigninger på op mod 20 pct., ifølge analytikere. Viser tallene omvendt et vægttab på omkring 5 pct. kan Zealand Pharmas værdi halveres, skriver mediet.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

