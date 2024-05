Aktien i den danske smykkekæmpe Pandora er braget i vejret med 21,37 pct. i løbet af de sidste 12 måneder.

Men hvad er udsigterne for aktien fremadrettet?

Ser man på, hvad de professionelle analytikere mener om Pandora-aktien, så er de knap så positive.

Der er ifølge Bloomberg 21 analytikere, der har dækning af Pandora-aktien. Af dem har 8 analytikere en købsanbefaling, 11 analytikere har en hold-anbefaling, mens 2 analytikere har en sælg-anbefaling.

Ser man på analytikernes kursmål, altså hvad analytikerne i gennemsnit vurderer, at aktiekursen vil bevæge sig imod inden for de næste 12 måneder, så ser de et kurspotentiale på 5,8 pct.

Analytikerne mener, at aktien vil bevæge sig imod 1199,50 danske kroner, hvor aktien lige nu ligger på 1134 danske kroner.

Blandt dem, der er mest positive over for Pandora-aktien finder man Carnegie Group, der har en købsanbefaling og et kursmål på 1400 kr.

I den modsatte ende af skalaen finder man Goldman Sachs, der har en sælg-anbefaling og et kursmål på 1035 kr.

