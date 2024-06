Det danske selskab ALK-Abello har mandag morgen præsenteret positive fase-3 data.

Medicinalselskabet, der blandt andet er kendt for at udvikle allergivacciner og -piller, er i gang med at undersøge effekten af tabletter mod husstøvmide- og træpollen-respirationsallergi i børn, og ALK har ved fire præsentationer kunne afsløre lovende resultater i behandlingen af børn.

Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra selskabet.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

