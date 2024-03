Det traditionsrige danske lyd- og designselskab Bang & Olufsen nedjusterer sine forventninger til sit regnskabsår 2023/24.

Det sker i forbindelse selskabets foreløbelige tal for 3. kvartal, som er blevet sendt ud søndag aften.

Bang & Olufsen regner således med at få en (negativ) vækst i omsætningen på mellem -8 og -5 pct. for sit skæve regnskabsår, hvor forventningen tidligere lød på mellem 0-9 pct.

Derudover justerer selskabet også sine forventninger til EBIT-marginen før særlige poster som forventes at blive mellem 0-2 pct., mod tidligere 0-6 pct.

Også guidance for de frie pengestrømme justeres, således at Bang & Olufsen nu forventer et cashflow på mellem -50 mio. kr. og 10 mio. kr, hvor det tidligere var forventet at lande på -50 mio. kr. til 100 mio. kr.

Nedjusteringerne skyldes »udfordrede makroøkonomiske forhold« på det europæiske marked. Derudover ser selskabet heller ikke en genopretning af den kinesiske økonomi i regnskabsåret, som ellers tidligere var forventet.

»Vi forbedrer vores lønsomhed og robusthed, mens vi gør fremskridt med vores strategiske transition henimod omsætning med højere margin. Vi ser dog ikke den forventede forbedring af makroøkonomiske forhold i nogle af vores væsentligste markeder i Europa og i vores største enkelte marked, Kina. Dette påvirker vores salg og er de primære årsager til, at vi justerer forventningerne til omsætningen for regnskabsåret,« udtaler CEO Kristian Teär i meddelelsen.

I 3. kvartal ser omsætningen ud til at lande på 614 mio. kr., hvilket er et fald i vækst på 2 pct. fra sidste år. Det viser foreløbige tal, som også er blevet sendt ud med nedjusteringen.

Driftsindtjeningen før særlige poster tegner sig til at blive 11 mio. kr. for de første 9 måneder, hvilket er en stigning på 54 mio. kr. fra sidste år. EBIT-marginen før særlige poster ser også ud til at lande på 1,8 pct.

Det har været svært at tjene penge for den danske lyd- og designgigant de seneste år, og virksomheden kæmper tilsyneladende stadig med svære markedsvilkår i blandt andet Kina, hvor omsætningen faldt med 28 pct., fremgår det af selskabets årsregnskab for 2022/23, hvilket også var en betydende faktor for, at selskabet i 2022/23 havde en negativ EBIT før særlige poster på 105 mio. kr.

Selskabet blev grundlagt i Struer i 1925 af Peter Bang og Svend Olufsen. Virksomheden fokuserer på lydteknologi og design i tre kategorier: Staged, Flexible Living og On-the-go. Bang & Olufsen tæller næsten 1.000 ansatte, og selskabet driver forretning i 70 forskellige markeder.

Bang & Olufsen-aktien er det seneste år faldet med næsten 12 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.