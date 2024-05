Der er udbyttekroner på vej til investorer i det danske tankrederi Torm.

Der står klart efter at selskabet har præsenteret sit regnskab for første kvartal onsdag morgen.

Torms bestyrelse har således godkendt et udbytte på 1,5 dollar per aktie for kvartalet. Det svarer til ca. 10,4 kr.

Den samlede udbyttebetaling bliver på 140,9 mio. dollar - svarende til 978 mio. kr. eller 73 pct. af resultatet i kvartalet.

Udbyttet vil lande hos aktionærerne d. 4 juni, hvis man har ejet aktien per 22 maj. X-dagen er således d. 21 maj 2024.

Udbytte er en del af et selskabs overskud, som udbetales til aktionærerne, som jo er medejere af virksomheden. Udbytte er også kendt som en form for udlodning.

Torm-aktien er det seneste år steget med knap 23 pct.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

