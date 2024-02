Den nye danske investeringsbog 'Caffe latte-reglen' er kommet i et uheldigt søgelys på sociale medier.

Instagram-satireprofilen Cand.merc.memes har nemlig bemærket, at bogens titel og forside minder om en amerikansk bog, der blandt andet er blevet fremhævet af den amerikanske tv-kendis Oprah Winfrey.

Både forlaget og forfatterne afviser, at den danske bog er inspireret af 'The Latte Factor', som er titlen på den amerikanske bog.

'The Latte Factor' udkom i 2019, og handler blandt andet om at gøre folk opmærksomme på, at små udgifter til for eksempel caffe latte kan løbe op i store beløb over tid.

På bagsiden af den danske bog kan man læse følgende:

»'Caffe latte-reglen' går i al sin enkelhed ud på at springe et par kaffer i byen over og investere for småbeløb i stedet for at klatte pengene væk.«

Kigger man på de to bøgers forsider, er der også sammenfald. Begge bøger har et billede af en kop kaffe på forsiden, hvor der er et mønster i mælkeskummet. På den amerikanske bog kan man se et dollartegn, mens den danske bog har en hjerne tegnet i mælkeskummet.

De to bøger. Til venstre ses danske 'Caffe latte-reglen', der udkom i januar, og til højre den amerikanske 'The Latte Factor' fra 2019. Foto: Bog & Ide, Amazon. Vis mere De to bøger. Til venstre ses danske 'Caffe latte-reglen', der udkom i januar, og til højre den amerikanske 'The Latte Factor' fra 2019. Foto: Bog & Ide, Amazon.

Selvom der er ligheder mellem de to bøgers udtryk på forsiden, fortæller begge forfattere, Lene Nording-Grooss og Jon Sigurd Wegener, at de ikke kendte til 'The Latte Factor', før de blev gjort opmærksomme på det.

»Jeg har aldrig læst eller hørt om bogen, før dette satirememe dukker op,« siger Lene Nording-Grooss til Euroinvestor.

Hun understreger, at de to forfattere selv kom på navnet, og at de ikke hentede inspiration fra 'The Latte Factor'.

Hun påpeger også, at det havde været svært for de to forfattere at opdage, at der eksisterede en bog, hvis titel minder om deres bog.

»Hvis du googler 'Caffe latte-reglen', så vil den amerikanske bog ikke dukke op, for den hedder ikke det samme,« siger Lene Nording-Grooss, der i weekenden har læst den amerikanske bog:

»Efter at have læst 'The Latte Factor' her i weekenden, er det indlysende, at der er tale om to forskellige bøger og koncepter. Det er superærgerligt, at der er ligheder med hensyn til forsiden, men indholdet er vidt forskelligt. Jeg håber, alle læser begge bøger og danner deres egen mening. Gør som amerikanere siger: 'Don't judge a book on the cover alone.'«

Den anden forfatter til bogen, Jon Sigurd Wegener, ærgrer sig over situationen:

»Det er virkelig ærgerligt. Jeg så Instagram-opslaget, hvor forsiden blev sammenlignet. Der kan jeg godt se, at både titlen og illustrationen med kaffekoppen ligner hinanden. Det er bare virkelig uheldigt, at vi ikke havde set den bog,« siger han.

Euroinvestor har kontaktet forlaget Gyldendal. I et skriftlig svar fortæller forlaget, at man ikke var bekendt med den amerikanske bog.

Gyldendal fortæller også, at man nu har sammenlignet de to bøger, og konklusionen er, at de er vidt forskellige.

»I bogen 'Caffe latte-reglen' beskriver forfatterne, hvordan vores hjerner og følelser fungerer, når det handler om investering og økonomi. Undertitlen er »Sådan bruger du din hjerne og dine følelser til at blive aktiemillionær«. Tyngden i bogen er baseret på neuroøkonomi og forfatterne gennemgår med tydelige kildehenvisninger forskning og forsøg af relevans for emnet. Den anden bog, du refererer til, handler alene om udgifter, opsparing og investering – fortalt på helt anden måde med et helt andet indhold,« skriver Gyldendal til Euroinvestor.

Forlaget fortæller også, at forsiden blev til på baggrund af idéudvikling og ikke ved at kigge på den amerikanske bog.

»Forsiden blev til på baggrund af en lang brainstorm om, hvad bogen skulle hedde. Der var mange forslag på bordet, der kredsede om brug af følelser, hjerne og penge, hvor fokus lå på at vise hjernen, som styrer os. Sidst i processen kom forslaget om at bruge pointerne fra kapitlet om småudgifter, der hedder 'Caffe latte-reglen', som en del af overskriften og det grafiske udtryk,« skriver Gyldendal.

'Caffe latte-reglen' udkom 24. januar 2024.