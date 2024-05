Godmorgen og velkommen til dagens finansielle overblik.

Nyt fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve sendte endnu engang aktierne ned i den amerikanske handel torsdag. Det skriver Bloomberg News.

Nyt data peger nemlig på, at centralbanken kunne finde på at holde renten i det nuværende høje niveau en stor del af året og først gå i gang med at sænke renten helt i slutningen af året.

Den dårlige stemning har spredt sig til Asien her til morgen og står til at sprede sig til Europa senere.

Vi starter den finansielle overflyvning i Asien, hvor handlen fortsat er i gang:

Kinesiske aktier falder tilbage fredag, hvor Hang Seng-indekset med base i Hong Kong tager et ordentligt dyk på 1,2 pct. Kigger vi på det kinesiske aktieindeks CSI 300, så falder aktierne med 0,4 pct.

Også de japanske aktier falder tilbage her til morgen, når man kigger på det ledende Nikkei-indeks, som dykker med 1 pct.

De europæiske aktier står også til at falde tilbage, når markedet åbner om få timer. Futures for Stoxx 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder, indikerer et fald på 0,4 pct.

I USA ser det lidt mere positivt ud, når handlen bliver skudt i gang i eftermiddag. Futures for det toneangivende indeks S&P-500, det teknologitunge Nasdaq-indeks og Dow Jones-indekset indikerer en stigning omkring 0,1 pct. for alle tre indeks.

Olieprisen holder sig i nogenlunde samme leje som i går, så en tønde af den amerikanske WTI-olie koster nu 76,8 dollar, mens den europæiske Brent-olie koster 81,4 dollar.

Prisen på olie følges nøje af investorer, fordi den kan give en idé om, hvordan verdensøkonomien klarer sig. En stigende oliepris indikerer økonomisk vækst, mens et fald kan være tegn på det modsatte. Geopolitiske faktorer og produktionsbeslutninger kan påvirke udbuddet af olie. Hvis prisen på det sorte guld stiger kan det føre til højere forbrugerpriser og inflation.

Guldprisen er faldet en smule tilbage. Guld handles således til en pris på 2.331 dollar pr. ounce.

Guldet er værd at følge, fordi guld opfattes af mange som en sikker havn i krisetider og har historisk klaret det godt i perioder med modvind på aktiemarkedet.

Kryptovalutaen bitcoin er faldet tilbage med 2,3 pct. det seneste døgn. Den digitale mønt koster således 67.844 dollar.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



