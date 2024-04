Selvom de amerikanske aktier lige nu høster rekord efter rekord, så skal du ikke sælge ud endnu.

Sådan lyder det fra Tine Choi, der er chefstrateg i pensionskassen PFA til Berlingske, som har været et smut i historiebøgerne. Her kan hun konstatere, at der siden 1950 har været 17 rekorder om året på det amerikanske aktiemarked, og dermed bliver en rekord som oftest afløst af en ny rekord fremfor et fald.

»En ny toprekord er ikke nogen hindring for, at vi kan få endnu en. Og slet ikke, når omgivelserne er til det,« siger hun til Berlingske og understreger, at de i PFA holder fast i deres amerikanske aktier.

Berlingske har også snakket med kapitalforvalteren BankInvest, der længe har haft en forkærlighed for amerikanske aktier, hvilket de holder fast i. Bankinvests chefstrateg Jakob Vejlø påpeger, at amerikanske aktier over de seneste fem år har slået de danske.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.