Der har været spekuleret i, om den overraskende høje inflation i USA, vil få Den Europæiske Centralbank (ECB) til at udskyde rentenedsættelser i euroområdet.

Men efter torsdagens rentemøde i ECB og efterfølgende pressemøde peger pilen fortsat mod, at ECB-chef Christine Lagarde vil sætte renten ned til juni.

Det vurderer cheføkonom i Danske Bank Las Olsen.

»Det store billede er fortsat, at ECB vil sætte renten ned til juni. Christine Lagarde sagde jo på en lidt kryptisk måde, at hvis tingene går, som de skal, så kan man sætte renten ned,« siger han.

Christine Lagarde understregede flere gange på torsdagens pressemøde, at ECB fastsætter renten på baggrund af data.

Og de data, hun primært mangler, er lønudviklingen for første kvartal i år. De data er på plads inden næste rentemøde i juni.

»Der er tegn på, at lønudviklingen er ved at blive mere moderat (i euroområdet, red,), og hvis hun havde haft de data, havde hun nok allerede sat renten ned nu.« siger Las Osen og fortsætter:

»Vores hovedscenarier er fortsat tre rentenedsættelser i år, men med større risiko for to end for fire rentenedsættelser.«

Det er godt nyt for de mange boligejere, der har finansieret deres boligkøb med et kort, variabelt forrentet realkreditlån som for eksempel F-kort, der får ny rente hver halve år.

F-kort-renten følger nemlig stort set ECBs rente, som forblev uændret på 4,0 procent på torsdagens rentemøde, men altså ventes at lande på 3,25 ved udgangen af i år.

Det betyder, at boligejere med F-kort-lån i første halvår af 2025 kan se frem til, at ydelsen falder med 370 kroner efter skat for hver lånte million kroner på et lån uden afdrag.

I dyre områder som København er det ikke usædvanligt at have et lån på tre millioner kroner, og det vil betyde en månedlig besparelse på godt og vel 1.100 kroner, viser beregninger, som Nordea har foretaget for Euroinvestor og B.T.

Mens boligejere med korte, variabelt forrentede realkreditlån efter alt at dømme kan se frem til snarlige rentefald, ser det noget mere dystert ud for boligejere, der sukker efter lavere rente på de fastforrentede, 30-årige realkreditlån, der i dag har en toneangivende rente på fire procent.

Renten på den type låne påvirkes nemlig i høj grad af temperaturen i verdensøkonomien.

Og efter USA onsdag meldte ud, at den i forvejen alt for høje amerikanske inflation i marts oversteg markedets forventninger, er der ifølge Las Olsen ikke udsigt til, at danske boliglånere snart kan få en lavere rente på 30-årige reaklkreditlån.

