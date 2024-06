En lille tøven, et næsten usynligt nik med hovedet, en gentagelse af en tidligere pointe.

Hvert et ord vil blive fulgt med tilbageholdt åndedræt og vejet på en guldvægt, når chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) Christine Lagarde torsdag eftermiddag holder pressemøde i forlængelse af ECBs rentemelding klokken 14.15.

I Danske Bank vil cheføkonom Las Olsen sidde klinet til skærmen. Han vil især holde øje med to ting, når Christine Lagarde træder op på podiet.

Ligesom stort set alle andre økonomer og investorerne på markedet forventer han, at Lagarde og Co. vil sænke den såkaldte styringsrente med 0,25 procentpoint - den første rentesænkning fra ECB siden september 2019.

Det er ikke den ventede sænkning, han holder øje med, men derimod hvilke signaler Lagarde sender om fremtiden

»Det bliver oftest mest interessant, når der bliver åbnet op for spørgsmål til pressemødet. Der kan man nogle gange fornemme, at Lagarde har et forberedt budskab med, som kommer frem i forbindelse med spørgsmålene.«

»Hvis hun siger tingene på en meget klar måde eller siger de samme ting mange gange, så får man et indtryk af, at hvor det peger hen ad, og hvilket signal ECBs styreksesråd gerne vil sende,« siger Las Olsen.

For det første vil han lytte efter, om Lagarde sender et tydeligt signal om, hvornår den næste rentenedsættelse kommer.

Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Foto: Rune Øe Vis mere Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Foto: Rune Øe

Her op til rentemødet forventer Las Olsen og Danske Bank, at ECB vil sænke renten med yderligere 0,25 procentpoint til december, mens Nordea vurderer, at den næste rentesænkning allerede vil komme til september og derpå blive fulgt op med yderligere en rentesænkning i december.

»Det bliver meget interessant at følge, om de kommunikerer noget om, hvornår de forventer, at den næste rentesænkning kommer. Men jeg tror, at de vil komme med et fuldstændigt åbent svar. De vil sige, at de vil se på de data, der kommer, og at de ikke kan sige noget om, hvornår der kan komme en ny renteændring,« siger Las Olsen.

For det andet vil Las Olsen forsøge at lytte sig frem til, hvor store rentesænkninger Lagarde og Co. lægger op til. Lige nu tror markedet, at der kommer 1,5 rentesænkninger i år i forlængelse af torsdagens ventede rentesænkning. I praksis vil det sige enten én eller to.

»Nogle gange forholder de sig til markedets forventninger. Jeg tror, at de i dag kunne finde på at sige, at dagens rentesænkning ikke skal ses som indledningen på en stribe rentesænkninger,« siger Las Olsen og tilføjer:

Christine Lagarde, chef for ECB. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Christine Lagarde, chef for ECB. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg forventer, at de vil sige, at de hævede renten en ekstra gang i september sidste år for at være på den sikre side, selvom inflationen var på vej ned dengang. Den ekstra sikkerhed vil de sige, at man godt kan tillade sig at lempe på nu, hvor inflationen er kommet langt ned. Men samtidig vil de signalere, at der ikke er det store behov for store rentenedsættelser lige nu, da der blandt andet er meget lav arbejdsløshed (i euroområdet, red,).

De seneste tal viser, at arbejdsløsheden i euroområdet ikke har været lavere siden 1999. Samtidig var lønvæksten hele 4,69 procent i første kvartal i år. Det er altså to nøgle tal, der taler imod at stimulere økonomien ved at sænke renten.

Hvordan vil du reagere, hvis Lagarde - mod al forventning - i dag sender en meddelelse ud om, at data taler imod en rentesænkning i dag, og at ECB derfor udskyder den første rentesænkning?



»Så vil jeg blive ekstremt overrasket. Så vil jeg helt klart opjustere mine forventninger til renten det næste stykke tid, for så bliver det virkelig svært at stole på, hvad ECB signalerer. Det vil skabe endnu større usikkerhed om den fremtidige rente, end der allerede er. Men det er ikke særligt sandsynligt. Vi får en rentesænkning i dag (torsdag, red).«

Euroinvestor dækker rentemødet live her.

Lyt til den seneste episode af podcasten 'Spar Kassen' her: