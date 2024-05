Aktien i den danske byggerikæmpe MT Højgaard falder tilbage torsdag morgen.

Aktien bliver sendt ned med 5,5 pct. til kurs 210 kr.

Før børsåbningen kunne MT Højgaard løfte sløret for deres regnskab for første kvartal af 2024, hvor de kunne præsentere en omætning på 2,3 mia. kr. samt et driftsresultat målt på EBIT på 94 mio. kr., hvilket er en fremgang på 69 pct. fra samme periode sidste år.

Til gengæld faldt ordreindgangen til 1,3 mia. kr. mod 4 mia. kr. i første kvartal sidste år.

Derudover fastholder MT Højgaard deres forventninger til helåret.

»Vi fik en god start på året og skabte fortsat fremgang i de danske aktiviteter med fokus på stabil produktion og eksekvering af ordrebogen. Samtidig var der god fremdrift i vores strategiske prioriteter med lidt bedre lønsomhed end ventet, større bidrag fra partnerskaber og andre samarbejder samt et fint momentum i afviklingen af vores internationale aktiviteter,« lyder det fra koncernchef Steffen Baungaard til regnskabet.

Over det seneste år er entrepenøraktien steget med knap 60 pct.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

