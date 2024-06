Så skete det.

6. juni sænkede Den Europæiske Centralbank renten for første gang i næsten fem år, og det kan ifølge boligredaktør på Euroinvestor og B.T. Thomas Ambrosius give lidt ekstra luft til boligmarkedet.

Det fortæller han i den seneste episode af B.T.-podcasten ‘Spar Kassen’.

»Det kommer til at betyde noget. Ikke mindst fordi vi ved, at cirka en femtedel af boligejerne har de her F-kort-lån. For dem betyder det rent faktisk, at de får en lavere ydelse i de kommende måneder og år,« siger Thomas Ambrosius og tilføjer:

»Det vil give luft i deres økonomi, og det vil også give lidt luft til boligmarkedet, som vil reagere positivt på, at de korte renter bliver sænket.«

Totalkredit vurderer i sin seneste prognose, at ECB vil have sænket renten til 2,75 procent inden udgangen af første halvår 2025.

Det vil sende renterne ned på variabelt forrentede lån som F-Kort, F1, F3 og F5.

Hvis Totalkredits renteprognose holder stik, vil en boligejer med et F-kort-lån på en million kroner uden afdrag i andet halvår af 2025 spare cirka 960 kroner om måneden efter skat i renteudgifter sammenlignet med første halvår i år.

Og de lavere renter og ydelser vil ifølge Thomas Ambrosius også afspejle sig i huspriserne i især de dyre områder som København, som er mest rentefølsomme.

»Selvom man bliver kreditvurderet efter den faste rente, som formentlig vil blive på samme niveau som nu (fire procent på et 30-årigt lån med afdrag, red.), så vil den her stigning i rådighedsbeløbet ude hos dem, der skal købe boligerne, betyde, at de vil være villige til at betale en smule mere for boligen, og det vil (være med til, red.) presse priserne en smule op,« siger han.

Nykredit vurderer i sin seneste boligprisprognose, at huspriserne vil stige med 4,4 procent i år på landsplan og med 5,1 procent i landsdelen København By, der dækker Købenavns Kommune samt Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.

Rentefald! Endelig! Men hvordan vil renterne udvikle sig det kommende år, og hvad vil det betyde for boligejerne og boligpriserne? Få svarene i denne episode af B.T.-podcasten ‘Spar Kassen’.



