Der hersker en afventende stemning på de finansielle markeder. I Asien er det kun kinesiske aktier, der stiger, mens aktierne falder i Japan, Sydkorea og Australien. Det kan ifølge Bloomberg News skyldes, at investorerne tvivler på styrken i amerikansk økonomi og derfor afventer fredagens jobrapport fra USA. Tallene kan give et fingerpeg om, hvad den amerikanske centralbank gør med renterne fremadrettet.

Vi begynder det finansielle overflyvning i Asien, hvor aktiehandlen lige nu er i gang.

Kinesiske aktier stiger en smule i tirsdagens børshandel, når man kigger på Hang Seng-indekset med base i Hong Kong. Investorerne handler aktierne i vejret, så indekset stiger 0,2 pct.

Stemningen er anderledes negativ i Japan, hvor japanske aktier falder. Det ledende Nikkei-indeks falder 0,2 pct.

I Europa hersker der en tøvende stemning, når de europæiske markeder åbner om få timer. Futures for Stoxx 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder, står til at åbne i samme niveau som ved børsluk mandag, hvor aktierne steg 0,4 pct.

Amerikanske aktier står også til at handle fladt, når markedet åbner i eftermiddag. Futures for det toneangivende indeks S&P-500, det teknologitunge Nasdaq-indeks og Dow Jones-indekset indikerer, at aktierne holder niveauet fra børsluk mandag, der var præget af små fald.

Olieprisen falder. En tønde af den amerikanske WTI-olie koster nu 73,6 dollar, mens den europæiske Brent-olie koster 77,8 dollar.

Prisen på olie følges nøje af investorer, fordi den kan give en idé om, hvordan verdensøkonomien klarer sig. En stigende oliepris indikerer økonomisk vækst, mens et fald kan være tegn på det modsatte. Geopolitiske faktorer og produktionsbeslutninger kan påvirke udbuddet af olie. Hvis prisen på det sorte guld stiger kan det føre til højere forbrugerpriser og inflation.

Guldprisen forholder sig i ro. Guld handles således til en pris på 2.348 dollar pr. ounce. Det betyder, at det gyldne metal er steget næsten 14 pct. siden årets begyndelse.

Guldet er værd at følge, fordi guld opfattes af mange som en sikker havn i krisetider og har historisk klaret det godt i perioder med modvind på aktiemarkedet.

Kryptovalutaen bitcoin stiger med omkring 0,2 pct. ifølge Bloomberg. Den digitale mønt koster således 69.226 dollar.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

