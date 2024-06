Aktiekursen i GameStop skød torsdag i vejret, efter Roaring Kitty annoncerede, at han ville afholde sin første livestream på YouTube i næsten fire år.

Roaring Kitty, der i virkeligheden hedder Keith Gill, har ifølge CNBC planlagt at livestreame klokken 12 fredag, og det fik altså Gamestop-investorerne til at spekulere i, om han ville komme med positive nyheder om sin store andel i videospilkæden.

Spekulationerne fik aktien til at lukke i en stigning på mere end 47 pct. Og undervejs blev handlen suspenderet kortvarigt på grund af den høje aktivitet.

Roaring Kitty var en af personerne, der på sociale medier var med til at skabe GameStop-manien i 2021, hvor private investorer købte massivt op i den amerikanske aktie.

Historien om GameStop og aktiekursens udvikling er uanset hvad et stykke børshistorie, der er blevet gengivet i både film og dokumentarer. Netflix har blandt andet beskrevet spekulationen i GameStop-aktien i dokumentaren i 'Eat the Rich – The GameStop Saga' samt Hollywood-filmen 'Dumb Money'. 'Dumb Money' bygger på Ben Mezrichs bog 'The Antisocial Network' om GameStop-dramaet.

De tager alle udgangspunkt i computerspilskæden GameStop, der kæmpede med at tjene penge frem mod 2021. Investorer var dengang overbevist om, at selskabet ville bukke under. Flere hedgefonde satsede derfor i stor stil på, at GameStop-aktien ville falde i kurs. Når aktien faldt, ville hedgefondene tjene penge. Virkeligheden ville det anderledes. Det kan du læse mere om her.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

I den seneste udgave af podcasten Spar Kassen ser vi nærmere på et pristjek af økologi, de massive prisforskelle - og hvor meget dyrere en økologisk kurv er end en konventionel.

Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.

Læs også: Aktieekspert: Sådan kan du redde din portefølje og gå tidligt på pension

Læs også: Mulig aktieguldfugl genopstået fra asken – strateg fremhæver selskabet som unikt