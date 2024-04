36-årige Kauri fra Galten i Jylland har fyldt sin aktiesparekonto op til randen med en række aktier – og mest af alt danske.

Men har han for mange? Det har Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef i HC Andersen Capital og porteføljeforvalter i Millionærklubben et bud på.

Og svaret er ja.

12 pct. af Kauris portefølje består af C25-selskabet Rockwool, dernæst kommer medicinalselskabet Alk-Abello, der fylder 11,7 pct., mens transportkæmpen DSV udgør 8,9 pct.

I porteføljen finder man også aktier i Danske Bank, Ambu, NKT, ISS og Novonesis.

Blot to udenlandske aktier optræder i Kauris portefølje, der til dagligt arbejder som lærer. Det er Microsoft og Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). De to aktier udgør henholdsvis 7,3 og 6,8 pct. af den samlede beholdning.

Dog gemmer der sig også en global ETF, der fylder omkring 6 pct. af porteføljen.

Men ifølge Michael Friis Jørgensen, kan Kauris med fordel kigge endnu mere mod investeringer, der ikke blot afhænger af det danske aktiemarked.

»Han kunne kigge mod den grønne del, der mangler han lidt af de her temaer, eller han kunne kigge mod globale ETF'er, hvor man køber hele verdens aktiemarked,« siger aktiechefen.

Han tilføjer, at den jyske privatinvestor på den måde kan slå to fluer med et smæk – for i Michael Friis Jørgensens optik er Kauri også for hårdt investeret i industrisektoren. Netop den type aktier er kendt for at være cykliske.

»Han er meget cyklisk tung i sin portefølje. Han har mange industriselskaber og dækket lidt af med noget sundhed, og så har han noget teknologi, som er lidt et cyklisk element,« siger aktiechefen.

Cykliske aktier er aktier, som er følsomme over for svingninger i økonomien, og derfor kan det være risikabelt ikke at sprede sine aktier mere ud. Det modsatte af cykliske aktier er defensive aktier, der typisk ikke er særligt følsomme over for, om det går op eller ned i økonomien.

I videoen kan du se Michael Friis Jørgensen gennemgå Kauris portefølje med hjælp fra vært Bodil Johanne Gantzel