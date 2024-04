En massiv prisstigning. Det kan blive konsekvensen for olieprisen, hvis Iran angriber Israel.

Det vurderer den tidligere senior energiofficial fra Det Hvide Hus, Bob McNally, skriver CNBC.

»Hvis iranerne direkte angriber Israel, og våbnet kommer fra Irans territorium, vil vi se oliepriserne stige til og over 100 dollar pr. tønde,« lyder det fra McNally.

Det sorte guld handler i øjeblikket til omkring 90 dollar pr. tønde.

USA og dets allierede mener ikke desto mindre, at et angreb - enten med missil eller drone - fra Iran eller dets stedfortrædere kan ramme Israel inden for de nærmeste dage, skriver Bloomberg News.

Bob McNally, der er præsident og grundlægger af Rapidan Energy, mener, at investorer undervurderer de mulige konsekvenser af et sådant angreb.

Et sådan angreb har ikke kun potentiale til at påvirke oliepriserne, men også den bredere globale økonomi, forklarer Bob McNally, der var senior direktør for international energi under præsident George W. Bush.

En sådan prisstigning på råolie vil kunne have vidtrækkende konsekvenser for alt fra transportomkostninger til produktionsomkostninger, hvilket i sidste ende kan føre til øget inflation og en yderligere belastning på forbrugere og virksomheder verden over.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.



