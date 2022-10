Lyt til artiklen

To teenagere gav hinanden et forrygende spurtopgør op ad den 400 meter lange bakke mod målet ved Fortunen i det 53. Eremitageløb.

Pisket frem af de entusiastiske tilskuere gav de to 18-årige stortalenter Axel Vang Christensen og Joel Ibler Lillesø alt, hvad de havde, og levede en superpræstation med henholdsvis 39.00 og 39.04.

På listen over de hurtigste tider i E-løbets historie lyser Axel Vang Christensen i dag som nr. 6 og Joel Ibler Lillesø som nr. 9, men ingen tvivl om, at de har potentiale til tider omkring Henrik Jørgensens løbsrekord på 38.40 fra 1987.

Hillerød-løberen Axel Vang Christensen, som læser og studerer på University of Birmingham, løb sit første løb siden sit dramatiske styrt i indledende heat i 3.000 meter forhindringsløb ved EM i München i august og ser allerede nu frem til næste års Eremitageløb.

»Eremitageløbet ligger i optræningen til crosssæsonen og derfor dårligt for mig, men det er ikke urealistisk, at jeg næste år slår Henrik Jørgensens rekord,« siger han.

Der blev lagt ud i hårdt tempo, og indtil fem kilometer-mærket lå kvartetten med Axel Vang Christensen, Joel Ibler Lillesø, Abdi Hakin Ulad og Omar Hassan Omar tæt sammen.

Først måtte Omar Hassan Omar slippe, derefter Abdi Hakin Ulad, og på de sidste fem kilometer var det en duel mellem de to teenagere.

»Joel førte mellem syv og ni kilometer, men med fire kilometer tilbage rykkede jeg og fik et forspring. Jeg kunne høre Joel puste mig i nakken op ad bakken, og det var først på målstregen, at jeg følte mig sikker,« siger Axel Vang Christensen.

Vinder af Eremitageløbet 2022, Axel Vang Christensen. Vis mere Vinder af Eremitageløbet 2022, Axel Vang Christensen.

»Jeg har aldrig før mærket en så fantastisk opbakning til et løb i Danmark. Og vejret var også med os. Et forrygende løb.«

Axel Vang Christensen har tidligere i karrieren vundet EM-guld i cross og EM-sølv i 3.000 meter forhindringsløb, begge for U20. Næste mål er det åbne engelske mesterskab i cross 26. november i Liverpool som optakt til EM-titelforsvaret i cross 11. december i Torino. Medio i februar står menuen på cross-VM i Australien. Det unikke talent understreges også af, at han de seneste to år har vundet DM på ti kilometer.

Joel Ibler Lillesø lægger ikke skjul på, at han kom for at vinde, men er ikke skuffet over sin andenplads, slået med fire sekunder.

»Det er ingen skam at blive slået af Axel. Han er god til at løbe langt,« siger han.

»På de sidste 400 meter kom jeg tættere på ham. Jeg følte, at jeg havde chancen. På de sidste meter kiggede han sig tilbage og trykkede lidt ekstra. Havde løbet vare været lidt længere, så havde jeg måske hentet ham.«

Joel Ibler Lillesø fik sit gennembrud, da han som 15-årig i 2019 blev en sensationel nr. 3 i Eremitageløbet.

Hans alsidighed og potentiale understreges af, at han i år løb 5.000 meter på 13.29.58 og er favorit til at slå Dennis Jensens danske rekord.

Joel Ibler Lillesøs konklusion på E-dagen: »En fed oplevelse.«

Abdi Hakin Ulad kunne have vundet for syvende gang, men måtte nøjes med tredjepladsen i 40.04 med Omar Hassan Omar 44 sekunder efter.

»Axel og Joel var bedre end mig i dag. En cadeau til de to teams, der er omkring de to stortalenter,« lød det anerkendende fra Abdi Hakin Ulad.

»Det er glædeligt, at der er kommet to så talentfulde løbere frem. Den opbakning, de har fået, kunne jeg godt have savnet.«