Det danske stortalent i MMA Mads Burnell (9-2) får en ny storkamp at se frem til.

27. maj skal den 24-årige dansker møde engelske Arnold Allen (12-1), der har vundet sine tre seneste UFC-kampe. De to skal kæmpe mod hinanden i ECHO Arena i Liverpool.

»Allen er et godt match up for mig, og jeg glæder mig helt vildt til at komme ind og konkurrere igen. Det handler egentlig udelukkende om mig selv i forhold til kampen - jeg skal bare ind og gøre mit bedste, og så kommer resultaterne af sig selv. Så simpelt er det,« siger Mads Burnell og tilføjer:

»Jeg var ikke på toppen under sidste kamp – jeg kom tilbage fra en rimelig slem skade og havde en forfærdelig optakt op til kampen. Jeg var kun på 45 procent, men alligevel sled jeg, jeg greb fat i det sidste, jeg havde i mig, og hev sejren hjem. Denne gang forventer jeg at komme 100 procent i buret og konkurrere,« siger Mads Burnell, der vandt sin seneste kamp mod amerikaneren Mike Santiago (21-11) tidligere i år.