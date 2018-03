Skal Nikolaj Ehlers til VM i Danmark?

Det er det helt store spørgsmål for den danske ishockeyspiller, der til daglig spiller i verdens stærkeste liga, NHL

For på den ene side står han med muligheden for at gå hele vejen i NHL med sin canadiske klub Winnipeg Jets, og på den anden side står et ishockey-VM, der bliver afholdt på dansk jord.

Øverst i artiklen kan du høre en bid af den nye VM-sang 'Heroes', der er lavet af det danske band Carpark North.

»Det er en drøm at vinde Stanley Cup, og i år har vi mulighed for det. Med måden, vi spiller på lige nu, ser jeg ikke en stor chance for, at jeg kommer hjem til VM. Men hold kæft, hvor vil jeg gerne hjem til VM også,« fortæller den 22-årige danske stjerne i et interview med Ekstra Bladet.

Nikolaj Ehlers er en af Danmarks klart største ishockeystjerner og er en stor profil for sit canadiske hold, der altså ser ud til at kunne nå langt i NHLs slutspil.

Sidste år kom den helt store bevisbyrde da også på, at Winnipeg Jets vil gå langt for at beholde deres danske stjernefrø. Ehlers fik således forhandlet sig frem til en ny, gigantisk kontrakt, der udløber om syv år - og til en værdi af svimlende 265 millioner kroner.

Nikolaj Ehlers, der er opvokset i Aalborg, har tidligere repræsenteret Danmark ved to VM-slutrunder. Men det ser ikke ud til, at han til maj får mulighed for at tilføje endnu ét til CV’et. Skulle Winnipeg Jets dog ryge ud før tid, er der ingen tøven at spore hos Ehlers.

»Det er kæmpestort (VM på hjemmebane, red.). Hvis jeg får muligheden for at spille et VM, så tager jeg afsted. Og i Danmark er det en stor mulighed for at gøre Danmark opmærksom på ishockey. Det er den største sportsbegivenhed i landet nogensinde,« siger han.

Med eller uden Nikolaj Ehlers, så træder det danske ishockeylandshold på isen fra den 4. til den 20. maj.

VM i ishockey bliver spillet i både København og Herning.