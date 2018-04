Den danske model og taekwondo-kæmper Lisa Lents har vundet VM i Beach Taekwondo.

Sammen med makkeren Kim Nedergaard vandt den tidligere deltager i model-konkurrencen Miss World i kategorien 'par' på ferieøen Rhodos, hvor konkurrencen foregik. Beach Taekwondo er en ny form for Taekwondo, hvor man kæmper på en strand.

»Jeg er meget overvældet og taknemmelig over sejren i går (fredag, red.) og de øvrige medaljer. Det er aldrig nemt at møde modstandere fra de asiatiske lande, specielt i en finale, så det føles ekstra godt at vinde over Kina. Jeg har holdt konkurrencepause i 8 år, og har kun haft 3 mindre stævner op til, så der har selvfølgelig været masser af pres på og nerver,« skriver hun i en besked til BT.

Udover guldet i par-disciplinen fik Lisa Lents sølv i Dame Synkron 18+ og bronze i Individuel Damer U40.

Lisa Lents har dyrket taekwondo i over 20 år. Hun er tidligere blevet junior-verdensmester, Europamester, 15x Nordisk Mester, 20x Danmarksmester og har i alt vundet 160 nationale og internationale titler inden for Taekwondo.

»Taekwondo har været min store passion, siden jeg var barn, så det her betyder selvfølgelig utroligt meget for mig. Der blev i hvert fald fældet nogle glædestårer i går, og jeg var meget rørt! Jeg har en kæmpe nationalfølelse, og det føltes meget stort at endnu en gang stå med det danske flag på medaljeskamlerne og gøre Danmark stolt. Jeg skylder en stor tak til min familie for støtten, samt min træner og søster – Edina Lents og den danske landstræner Ky Tu Dang,« siger hun.