Det norske skakgeni Magnus Carlsen kommer ikke til at blive 'Årets Navn' i Norge i hverken 2020 eller 2021.

Han er nemlig uønsket ved den norske idrætsgalla, der afholdes hvert år, fordi han har indgået en sponsoraftale med et udenlandsk bettingfirma.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Norges Idrætsforbund har konsekvent valgt at se bort fra alle norske atleter, der har indgået samarbejdsaftaler med udenlandske spilselskaber, når der fremover skal uddeles ærespriser ved den norske 'Idrettsgallaen'.

Magnus Carlsen (th.) mod Fabiano Caruana. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Magnus Carlsen (th.) mod Fabiano Caruana. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Og her kommer Magnus Carlsen ind i billedet, da den 29-årige skakstjerne netop er blevet præsenteret som norsk frontfigur for spilselskabet Unibet, men det er ikke noget, der er faldet i god jord hos ledelsen i det norske idrætsmiljø.

Det Norske Idrætsforbund ønsker ikke at opfordre til spilafhængighed, og man ser derfor udenlandske spilselskaber som en torn i øjet på den sociale spilkontrol, som 'Norsk Tipping' normalt står for i nabolandet.

Sidste år kom det ligeledes frem, at Magnus Carlsen ikke var blandt de 12 nominerede til 'Årets Navn' i Norge. Noget, som skakstjernen dengang selv kaldte for respektløst, uretfærdigt og skandaløst.

En beslutning, der fik flere fans til at undre sig i nabolandet. Men nu har det vist sig, at titlen som Unibets frontfigur var årsagen til, at den 29-årige nordmand blev forbigået efter en sæson, som han selv kaldte for sin bedste nogensinde.

Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Foto: TOLGA AKMEN

I starten hed det sig, at Carlsen blev vraget af politiske årsager, og at juryen var nødt til at droppe verdensmesteren på grund af en politisk sag i det norske skakforbund.

Han var igennem et helt år uden at have lidt et eneste tab i klassisk skak. Det blev til 107 partier uden et nederlag.

Oven i det lykkedes det ham desuden at blive verdensmester i både lyn- og hurtigskak, så han nu er regerende mester på tre fronter på samme tid.

Tidligere har andre store norske sportsnavne også været uønsket på scenen til det årlige show, da fodboldlegenderne John Arne Riise og Eigil Drillo Olsen på et tidspunkt også samarbejdede med udenlandske bettingfirmaer.