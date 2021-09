Der har været knald på udviklingen i Aarhus Beach Volley det seneste år.

Og det er ikke gået ubemærket hen.

For det er netop den begrundelse, DGI Østjylland kommer med, når de skal forklare, hvorfor Aarhus Beachvolley Club nu kan lade sig hylde som vindere af Årets Forening 2021.

Det skriver DGI Østjylland i en pressemeddelse.

Prisen skaber glæde hos klubbens bystyrelsemedlem, Marie Madsen, der ved DGI Østjyllands årsmøde var til stede for at tage imod prisen.

»Prisen er et kæmpe skulderklap til de mange frivillige i vores forening, der altid stiller op, hvad end der skal luges græs eller arrangeres et stævne. De er hele fundamentet for vores forening«”, siger hun.

Hos Aarhus Beachvolley Club er både medlemstal og antal af uddannede trænere i klubben steget det seneste år.

Helt præcist er der sket en stigning på 100 nye medlemmer, hvilket betyder, at klubben i skrivende stund har over 600 medlemmer.

»Noget af det, der skilte sig ud i 2020, var, hvor mange flere børn og unge vi fik som medlemmer. Vi har tredoblet antallet af børn og unge hos os – og dem har vi stort set fastholdt i år,«” fortæller formand for klubben Mie Kjer Thomsen.

Ved siden af de 25 forskellige træningshold klubben tilbyder, har klubben i løbet af 2020 bygget et nyt klubhus, videreudviklet klubbens podcast og afholdt flere trænerkurser end nogensinde før.

Med æren som Årets Forening 2021 følger også en pengepræmie på 10.000 kroner.

Og her er Marie Madsen ikke et sekund i tvivl om, hvordan pengene skal bruges.

»Pengene skal gå til de frivillige. Om det bliver en fest, en T-shirt eller noget andet, ved jeg ikke endnu. Men det her er de frivilliges pris,« forklarer hun.

I Aarus Beachvolley Club er der 123 frivillige hænder.