Coronavirus har bragt sommerens OL i fare, men der bliver ikke taget nogen beslutning om det lige foreløbig.

Udbruddet af coronavirus i Kina og den efterfølgende spredning til mange andre lande har i nogen tid fået folk til at spørge sig selv, om sommer-OL i Japan til juli er i fare for aflysning.

Mange sportsbegivenheder er blevet aflyst eller udskudt på det seneste grundet coronavirusset, men med næsten fem måneder til OL-åbningen er der også god tid til at afvente udviklingen.

Det siger Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som er i tæt dialog med Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og OL-arrangøren i Tokyo.

- Min fornemmelse er, at der ikke vil blive taget en beslutning lige foreløbig angående OL's (i Tokyo, red.) fremtid, siger Michael Ryan fra WHO ifølge Reuters.

Han er chef for WHO's nødprogram, der i øjeblikket arbejder på højtryk for at få spredningen af virusset under kontrol.

Japan er i top-5 over lande med bekræftede tilfælde af smittede, men indtil videre bliver der altså ikke ændret i planerne for afholdelsen af OL i Tokyo.

Til gengæld er en masse turneringer og stævner inden for diverse sportsgrene, der var en del af kvalifikationen til OL, blevet udsat eller aflyst.

På den måde har virusudbruddet allerede påvirket det kommende OL, som efter planen finder sted fra 24. juli til 9. august.

/ritzau/